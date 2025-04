Saarland: Seit Samstag fehlt jede Spur – 16-jährige Angelina vermisst

DILLINGEN. Wie die Polizeiinspektion Saarlouis wird seit dem zurückliegendem Samstagabend die 16-jährige Angelina Broy aus Dillingen vermisst.

Das Mädchen ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt – ihr aktueller Aufenthalt ist nicht bekannt.

Zur Personenbeschreibung: Die Jugendliche ist ca. 165 cm groß, sehr schlank, hat längere braune Haare und dunkle Augen. Sie trägt in der Regel weite Kleidung.

Hinweise zum möglichen Aufenthalt der Vermissten richten Personen bitte jederzeit an die Polizei Saarlouis unter der Telefonnummer: 06831 9010, per Email an: [email protected], oder auch an jede andere Polizeidienststelle.