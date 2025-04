Tradition «Carfriday»: Polizei kontrolliert Auto- und Tuningfans

KOBLENZ. Ein Feiertag für Auto-Fans: Auch an diesem Karfreitag treffen sich vielerorts Autofahrerinnen und Autofahrer zum «Carfriday». Doch sie sollten sich dennoch an Regeln halten: In Rheinland-Pfalz werden laut Landeskriminalamt am kommenden Wochenende verstärkte Kontrollen durchgeführt.