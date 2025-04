Trier: Schulranzen-Aktion für Kinder aus finanziell schwächeren Familien

TRIER. Für 85 Kinder und deren Familien sorgt die Schulranzenaktion des Deutschen Kinderhilfswerks (DKHW) für eine große Entlastung vor dem Schulstart. Die jährlich stattfindende Aktion konnte in diesem Jahr über Spenden aus dem Kindernothilfefonds des DKHW 85 neue Schulranzen finanzieren, die nun Trierer Kindern aus finanziell schwierigen Verhältnissen einen guten Start in die Schule ermöglichen und deren Familien finanziell entlasten sollen.

Die Schulranzen wurden vergangene Woche im triki-Büro, der Trierer Kontaktstelle des Deutschen Kinderhilfswerks, an Kita-Sozialarbeiterinnen übergeben. Anschließend werden sie in den Kitas an die Familien weiterverteilt. In jedem Ranzen befinden sich zusätzlich noch ein passender Sportbeutel, ein Mäppchen und Buntstifte.

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Kooperation des DKHW mit den „Dream Hunters“, welche sich selbst als „Biker-Association for kids“ bezeichnen. Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, benachteiligten Kindern aus finanziell schwächeren Familien einen Traum zu erfüllen.

Bei der Schulranzenaktion unterstützt der Verein, der sich komplett durch Spenden finanziert, das DKHW und die Familien dadurch, dass die Ranzen mit passendem Schulmaterial gefüllt werden sollen. So sollen zum Beispiel Hefte, Farbkästen oder Schnellhefter finanziert werden. (Quelle: Stadt Trier)