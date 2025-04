Verbandsgemeinde Saarburg-Kell: Bald öffnen die Freibäder

SAARBURG. Das Team der Bäder in der VG Saarburg-Kell bereitet derzeit intensiv die kommende Freibadsaison vor. Die von der Verbandsgemeinde betriebenen Freibäder in Saarburg und bei Kell am See öffnen am Samstag, 17. Mai, ihre Türen.

Die Eintrittspreise bleiben unverändert. So beträgt der Eintritt:

· Einzelkarte: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)

· Abendtarif: 4 Euro (ermäßigt 2,50 Euro) – gültig ab 1,5 Stunden vor Schließung

· Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder): 14,50 Euro

· Schüler-Ferienkarte: 75 Euro, alternativ mit entsprechender Rabattkarte für nur 60 Euro (gültig ausschließlich während der gesamten Sommerferien, ausschließlich an der Badkasse erhältlich nach Vorlage eines gültigen Schülerausweises erhältlich)

Zusätzlich bieten die beliebten „Freischwimmer“-Rabattkarten (Silber, Gold und Platin) weitere Ermäßigungen von bis zu 20 Prozent auf alle Ticketpreise.

· Silber: 75 Euro Guthaben, 5 % Rabatt

· Gold: 100 Euro Guthaben, 10 % Rabatt

· Platin: 200 Euro Guthaben, 20 % Rabatt

Das Guthaben der Rabattkarten kann an den Badkassen oder im Online-Ticketshop unter www.saarburg-kell.de wieder aufgeladen werden. Bei Verlust können die Karten gesperrt und neu ausgestellt werden.

Letzter Einlass in beide Freibäder ist 45 Minuten vor Betriebsende. Die ermäßigten Tarife gelten für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren, Schüler, Studenten und Auszubildende sowie Schwerbehinderte mit GdB von mind. 50%.

Das beheizte Freibad in Saarburg bietet ein 50 Meter-Schwimmerbecken mit Sprungbecken (3-Meter- und 1-Meter-Sprungtürme), ein Erlebnisbecken mit 45 m Großrutsche und andere Attraktionen. Kleine Badegäste können sich im Kinderplanschbecken und auf einem Spielplatz vergnügen. Für Sonnenhungrige und aktive Gäste sind großzügige Liegewiesen und ein Beachvolleyballfeld vorhanden. Zusätzlich gibt es kostenfreies WLAN und einen Kiosk. Das Freibad Saarburg ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet und samstags, sonntags (sowie an Feiertagen) von 9 bis 19 Uhr.

Das beheizte Freibad Hochwald bei Kell am See bietet ein Schwimmer- und Sprungbecken mit einer 1- und 3-Meter Sprunganlage, ein Nichtschwimmerbecken mit Breitrutsche sowie ein Planschbecken mit Sonnensegel. Eine Sonnenterrasse gibt Überblick über die gesamte Anlage mit Beach-Volleyballfeld, Tischtennisplatte, Sandkasten, Kiosk und dem angegliederten Campingplatz. Das Freibad Hochwald ist dienstags bis sonntags (sowie an Feiertagen) von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

An Schlechtwettertagen behält sich die Badleitung eine kurzfristige Schließung der Bäder vor. Weitere Informationen erhalten die Bürgerinnen und Bürger an den Badkassen oder unter 06581/988700. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell)