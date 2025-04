Dreifachmord im Westerwald: 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt

WEITEFELD/KOBLENZ. Am Sonntag, den 6.4.2025, sind in der Ortschaft Weitefeld im Landkreis Altenkirchen im Westerwald in einem Einfamilienhaus drei Menschen einem vorsätzlichen Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Bei den Opfern handelt es sich um einen 47-jährigen Mann, dessen 44-jährige Ehefrau und den gemeinsamen 16-jährigen Sohn (lokalo.de berichtete).

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sind sowohl Schusswaffen als auch Stichwaffen benutzt worden. Die mit Hochdruck geführten Ermittlungen, insbesondere die Analyse der forensischen Spurenlage am Tatort, haben zu einem dringenden Tatverdacht gegen den 61-jährigen Alexander Meisner aus einem Nachbarort geführt. Der Verdächtige befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Trotz umfangreichster – auch internationaler – Fahndungsmaßnahmen ist es bislang leider nicht gelungen, seinen den Aufenthaltsort zu ermitteln und ihn festzunehmen. Die vielfältigen und intensiven Maßnahmen zur Ergreifung des Täters dauern unvermindert an.

Die Staatsanwaltschaft hat nun für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261/103 50399 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Personenbeschreibung des Verdächtigen:

– männlich

– 1,74 Meter

– 74 kg

– braune Haare

– blau-graue Augen

– Narbe Oberarm rechts

– Narbe Augenbraue

– Narbe Unterarm links

– Tattoo: Handrücken links „Katja“ (russische Schreibweise)

Rechtliche Hinweise:

Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. (Quelle: Staatsanealtschaft Koblenz)