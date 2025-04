Abteilungsvorstand Fußball beim FSV Trier-Tarforst für 2 Jahre neu gewählt

TRIER-TARFORST. Zur diesjährigen Abteilungsversammlung der Fußballabteilung hatte der FSV Trier-Tarforst geladen. Im Mittelpunkt des Treffens standen die anstehenden Neuwahlen.

Leiter Senioren Fußball bleibt weiterhin Thomas Kempny. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde sein Stellvertreter, Michael Fuchs. Der bisherige Leiter Jugend, Steffen Hilmer, trat aufgrund seines bevorstehenden beruflichen Wechsels zum niedersächsischen Fußballverband nicht mehr zur Wahl an. Die Aufgaben im Jugendfußball werden zukünftig auf mehrere Schultern verteilt. Andreas Schäfer (Leiter Nachwuchs/Leistung), Timo Koch (Koordination Jugend), Michael Ziegler (Koordination sportliche Entwicklung Jugend) und Maren Fey (Koordination Kinderfußball) wurden allesamt einstimmig in ihr Amt gewählt. Als Pressesprecher des FSV Trier-Tarforst wurde André Mergener zudem wieder einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Die erste Mannschaft kämpft aktuell noch um den Klassenerhalt in der Rheinlandliga. Sehr zufrieden zeigt man sich vor allem mit der Entwicklung der Spieler, die aus der eigenen Jugend den Sprung in den Rheinlandliga-Kader geschafft haben und viel Spielzeit sammeln können. Die zweite Mannschaft liegt aktuell auf Rang 1 der Kreisliga B und hofft auf den direkten Wiederaufstieg.

Im Kinder- und Jugendbereich stellt der Verein über 20 Mannschaften im Spielbetrieb, dar-über hinaus noch 40 bis 50 Bambinis. Weiterhin als problematisch werden die Platzkapazi-täten vor allem im Winter gesehen. Einen tollen Erfolg feierten unsere F-Jugendlichen, die bei der deutschlandweiten Aktion von Waldkicker e.V. den 6. Platz sichern konnten und sich somit auf ein tolles Wochenende im Mai in Hoffenheim freuen dürfen. Vielen Dank an das Team um Maren Fey und Anna Meiser für das monatelange Engagement.

Weiterhin spielen alle Jugendmannschaften ab der C-Jugend in der höchsten Spielklasse des Fußballverbands Rheinland, der Rheinlandliga. Darüber hinaus gibt es in allen Jahrgängen auch Zweitvertretungen für Jugendliche, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind bzw. weniger Aufwand betreiben möchten! Die A1-Jugend hat aktuell noch alle Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, Helferinnen und Helfern und Förderern ein großes Dankeschön für das gezeigte Engagement in den vergangenen, Jahren. Darüber hinaus ist der Verein immer auf der Suche nach interessierten und engagierten Menschen, die die umfangreiche Arbeit in der Abteilung Fußball, in welcher Form auch immer, unterstützen.

Darüber hinaus wurde Steffen Hilmer nach über 9 Jahren im Verein, davon über 6 Jahre als Jugendleiter, verabschiedet. Wir danken Steffen für sein außerordentliches Engagement der letzten Jahre und wünschen ihm alles Gute für den privaten und beruflichen Lebensweg.