Reparaturarbeiten sorgen für Engpass in Olewig – Abbiegespur wird gesperrt

TRIER. Wegen Reparaturarbeiten an einer Verkehrssignalanlage kommt es am Mittwoch, 23. April 2025, im Kreuzungsbereich Olewiger Straße/Im Tiergarten zu einem Engpass. Im Zuge der Arbeiten wird die Linksabbiegespur aus Richtung Tarforst kommend gesperrt und über den Verteilerkreis an den Kaiserthermen umgeleitet.

Die Arbeiten werden im Laufe des Tages fertiggestellt. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)