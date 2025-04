Schockanruf in Schweich: Mutter gibt Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich an Betrüger heraus

SCHWEICH. Es ist eine der perfidesten Betrugsmaschen überhaupt – und sie war leider erneut erfolgreich. In Schweich haben Trickbetrüger eine Mutter am Telefon so stark unter Schock gesetzt, dass sie ihnen Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro übergab.

Gegen 18:20 Uhr kam es zur Übergabe in der Straße „Im Rosengarten“. Vorausgegangen war ein sogenannter Schockanruf, bei dem sich eine weinende Frau als Tochter des Opfers ausgab. Sie behauptete am Telefon: „Mama, ich habe einen Unfall verursacht – dabei ist eine Frau gestorben!“

Noch während die Mutter unter Schock stand, übernahm ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch. Er erklärte, dass die Tochter nur durch die Zahlung einer hohen Kaution vor der Inhaftierung bewahrt werden könne.

Zwei Stunden unter Schock – Betrüger holen Beute ab

Über mehr als zwei Stunden hielten die Täter die Frau am Telefon – ohne echte Möglichkeit zur Rückversicherung. Unter massivem emotionalem Druck kam es zur vereinbarten Übergabe der Wertsachen an einen Abholer, der laut Polizei als weiteres Bandenmitglied gilt.

Die Polizei sucht nun Zeugen und veröffentlicht folgende Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25 Jahre, etwa 1,70 m groß

dunkelblonde kurze Haare, rötliche Koteletten

hellbrauner Wollpullover, hellbraune Hose

keine Brille, kein Bart, heller Hauttyp

sprach vermutlich osteuropäisch

auffällig eckige Gesichtsform

Der Mann war zu Fuß unterwegs und wurde zuletzt im Bereich der Straße „Im Rosengarten“ gesehen.

Hinweise bitte an die Polizei Trier unter 0651 / 98343390

So schützen Sie sich vor Schockanrufen: Die wichtigsten Tipps der Polizei

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – legen Sie auf.

Fragen Sie direkt bei Angehörigen nach , auch wenn es dringlich wirkt.

Geben Sie keine Details zu Finanzen oder Lebensumständen preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

Rufen Sie bei Unsicherheit selbst die Polizei an – nicht über Rückruffunktionen!

Die Polizei appelliert dringend an alle Bürgerinnen und Bürger:

Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über diese Masche. Nur wer informiert ist, kann sich schützen.

