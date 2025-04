Region: Hunde-Biss im Bus – siebenjähriges Kind gebissen

IDAR-OBERSTEIN. Am 27. März 2025 kam es zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Buslinie 802, welche von der Layenstraße (Heidensteilschule) in Richtung Marktplatz / Alexanderplatz fuhr, zu einem Vorfall, bei dem ein siebenjähriger Junge von einem Hund gebissen und an der Hand leicht verletzt wurde.

Erwähnenswert ist, dass die bislang unbekannte Hundehalterin zwei Hunde mitführte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen (Telefon: 06781/561-0, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)