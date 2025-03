Trier: Dachstuhlbrand in der Saarstraße – Häuser unbewohnbar

TRIER. Ein Großaufgebot der Trierer Feuerwehr hat am Sonntagabend bis in die Nacht hinein einen Dachstuhlbrand in der Saarstraße bekämpft.

Das Gebäude war unbewohnt. Eine Feuerwehrfrau wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die Feuerwehr wurde kurz vor 19 Uhr zu dem Dachstuhlbrand in der Saarstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Wehren stand der Dachstuhl des unbewohnten, zweistöckigen Gebäudes voll in Flammen, der Rauch war in der Südstadt weithin zu sehen. Über 85 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Olewig, Euren, Irsch und Ehrang wurden für die Löscharbeiten alarmiert.

Brandbekämpfung wird erschwert

Die Brandbekämpfung konnte zunächst nur von der Saarstraße aus geleistet werden, da sich im rückwärtigen Bereich des zum Abbruch stehenden Hauses eine Baustelle befindet. Die Wehrleute rückten dem Brand mit zwei Drehleitern zu Leibe, später auch über das Dach eines Nachbarhauses.

Nachbarhäuser nicht mehr bewohnbar

Das ohnehin zum Abriss vorgesehene Haus wurde erheblich durch das Feuer beschädigt. Auch die beiden direkt benachbarten Häuser, die nur zum Teil bewohnt sind, wurden durch den Brand und die starke Rauchentwicklung beschädigt. Beide Nachbarhäuser sind vermutlich zunächst nicht mehr bewohnbar. Bewohner der Nachbarhäuser waren zum Brandzeitpunkt nicht zuhause.

Erst gegen 23.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Lösch- und Nachlöscharbeiten werden absehbar noch bis weit nach Mitternacht dauern.

Die Brandursache ist unklar. Die Polizei war mit Brandermittlern vor Ort.

Die Saarstraße war während des Einsatzes zwischen Kentenichstraße und Hohenzollernstraße voll gesperrt, auch die durch Trier-Süd fahrenden Buslinien wurden umgeleitet, Stadtwerke-Mitarbeiter waren vor Ort ebenfalls im Einsatz.

Möglicherweise wird es auch am Montagmorgen noch zu Verkehrsbehinderungen in der Saarstraße kommen.