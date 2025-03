Schmuck und Bargeld geklaut: Einbrecher treiben in Zemmer, Riol und Trier ihr Unwesen!

TRIER. Die Polizei warnt vor einer Einbruchserie in der Region Trier: Am Donnerstag, den 27. März, kam es in drei verschiedenen Orten zu Wohnungseinbrüchen.

Die Täter gingen dabei immer nach derselben Methode vor: Sie hebelten Fenster oder Türen auf, drangen in die Wohnräume ein und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Auch am Donnerstag kam es im Trierer Stadtgebiet schon zu einer Einbruch-Serie.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Erster Einbruch in Zemmer am Morgen

Am Donnerstag, 27. März, gegen 9.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Küchenfenster eines Gebäudes in der Rodter Straße in Zemmer auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zweiter Fall am Vormittag in Riol

Am Donnerstag, 27. März, zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Riol auf. Der oder die Täter entwendeten Schmuck und einen Laptop.

Dritter Einbruch am Abend in Trier

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 18.30 Uhr und 22.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür einer Wohnung in der Bergstraße in Trier auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

(Quelle: Polizeipräsidium Trier)