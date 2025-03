Kirchenstatistik 2024: Rückgang bei Katholiken setzt sich weiter fort

MAINZ/TRIER. Die katholische Kirche in Deutschland hat im Jahr 2024 erneut deutlich an Mitgliedern verloren. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz, die am heutigen Donnerstag, 27. März, veröffentlicht wurden.

Demnach sank die Zahl der Katholikinnen und Katholiken bundesweit um 325.356 Personen auf nunmehr 19.769.237 Mitglieder. Das entspricht einem Anteil von 23,7 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Auch in Rheinland-Pfalz sind die Entwicklungen rückläufig – bei den Mitgliederzahlen ebenso wie bei den meisten Sakramentenspendungen.

Mitgliederentwicklung: Deutlicher Rückgang trotz weniger Kirchenaustritten

Im Jahr 2023 gehörten noch rund 20,1 Millionen Menschen der katholischen Kirche an. 2024 sind es nur noch knapp 19,8 Millionen. Die Differenz von über 325.000 Mitgliedern ergibt sich unter anderem aus dem anhaltend hohen, aber rückläufigen Kirchenaustrittstrend.

Während 2023 noch 402.694 Menschen die katholische Kirche verließen, waren es im Jahr 2024 bundesweit 321.611 Austritte. In Rheinland-Pfalz haben 22.251 Personen der katholischen Kirche den Rücken gekehrt.

Demgegenüber stehen in Rheinland-Pfalz:

113 Neueintritte

336 Wiederaufnahmen

Sakramente: Taufen und Trauungen weiter rückläufig

Deutschlandweit wurden 2024 laut vorläufiger Statistik gespendet:

116.222 Taufen (2023: 131.245)

22.504 Trauungen (2023: 27.565)

152.280 Erstkommunionen (leichtes Plus)

105.041 Firmungen (leichter Rückgang)

212.970 katholische Bestattungen (2023: 226.179)

Auch die Zahl der Priesterweihen bleibt niedrig – nur 29 neue Priester wurden bundesweit geweiht.

Positiv hebt sich der Gottesdienstbesuch leicht vom Abwärtstrend ab: Er stieg von 6,2 Prozent im Vorjahr auf 6,6 Prozent im Jahr 2024.

Katholische Kirche in Rheinland-Pfalz: Entwicklung in den Bistümern

Bistum Trier (ca. 1,14 Mio. Katholiken):

6.297 Taufen

8.387 Erstkommunionen

4.714 Firmungen

1.043 Trauungen

14.655 Bestattungen

18.894 Austritte

220 Wiederaufnahmen

56 Neueintritte

Bistum Speyer (ca. 437.000 Katholiken, anteilig Rheinland-Pfalz):

2.136 Taufen

3.078 Erstkommunionen

1.890 Firmungen

460 Trauungen

5.792 Bestattungen

7.202 Austritte

125 Wiederaufnahmen

56 Neueintritte

Auch hier zeigt sich: Die Zahl der Neueintritte und Wiederaufnahmen bleibt gering, während die Zahl der Austritte weiterhin deutlich höher ist.