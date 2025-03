++ Aktuell: Auto stürzt in Kyll – Feuerwehreinsatz in Trier-Ehrang ++

EHRANG. Am heutigen Dienstagvormittag, dem 25. März 2025, kam es gegen 11:54 Uhr zu einem Wasserrettungseinsatz in der Kyllstraße in Trier-Ehrang, wie die Integrierte Leitstelle aktuell mitteilt.

Demnach war ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache, in die Kyll gefahren. Laut erster Rückmeldung befanden sich glücklkicherweise keine Personen mehr im Fahrzeug.

Die Integrierte Leitstelle Trier alarmierte umgehend den Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr Trier, unterstützt von einem Rettungswagen sowie einem Notarzt des DRK Trier-Ehrang.