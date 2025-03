Bauarbeiten in Ehrang: Busse werden umgeleitet – Haltestellen aufgehoben

TRIER-EHRANG. Ab Mittwoch, 26. März, wird die Quinter Straße in Ehrang wegen Bauarbeiten in Richtung Innenstadt zur Einbahnstraße. Deshalb werden die Busse der Linien 8 und 87 bis voraussichtlich Freitag, 11. April 2025, in Richtung Schweich/Quint umgeleitet.

Ab der Haltestelle Ehrang Ort werden die Busse über Bettemburgstraße, Im Reutersfeld und Merowinger Straße zur Haltestelle Schwarzer Weg geleitet. Während der Baumaßnahme sind die Haltestellen Bettemburgstraße in Richtung Quint und Quinter Straße in beiden Richtungen aufgehoben und an die Haltestellen Schwarzer Weg und Bettemburgstraße in Richtung Innenstadt verlegt.

Für Fragen zur Busumleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)