Einbruch in Fleischerei Könen in Saarburg: Unbekannte Täter verursachen hohen Sachschaden

SAARBURG. In den frühen Morgenstunden des Samstags, 22. März, kam es zu einem Einbruch in die Fleischerei Könen in der Industriestraße im Gewerbegebiet Saarburg. Gegen 4:40 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten dabei Bargeld in unterer vierstelliger Höhe.

Durch ihr gewaltsames Vorgehen entstand ein erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag schätzt. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen derzeit.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei Trier bittet nun um Mithilfe: Bürgerinnen und Bürger, die in der Nacht zum Samstag auffällige Beobachtungen im Bereich des Gewerbegebietes Saarburg oder in den Ortslagen Saarburg-Beurig und Irsch gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter den Telefonnummern 0651 / 983-43311 oder 0651 / 983-43390 entgegen.