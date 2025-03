Hotel- und Gaststättengewerbe in RLP: NGG fördert Lohnerhöhung

KAISERSLAUTERN. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Landesbezirk Südwest hat am 17. März 2025 in Kaiserslautern getagt und die Forderung in der aktuellen Tarifrunde für die Beschäftigten des Hotel- und Gaststättengewerbes in Rheinland-Pfalz aufgestellt.

Die NGG-Tarifkommission fordert eine Erhöhung der Entgelte um 14,5 Prozent in einem Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Fachkräfte sollen zukünftig ein Einstiegsgehalt von mindestens 3.000 Euro erzielen. Die Auszubildenden sollen eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen von 200 Euro in allen Ausbildungsjahren erhalten. Darüber hinaus strebt das NGG-Verhandlungsteam eine Allgemeinverbindlichkeit des zukünftigen Entgelttarifvertrags an, um so vergleichbare Rahmenbedingungen in allen rheinland-pfälzischen Betrieben zu ermöglichen.

„Angesichts der gestiegenen Belastungen durch einen ständig steigenden Leistungsdruck auf die Beschäftigten, auch aufgrund des hohen Arbeits- und Fachkräftebedarfs, sowie durch die hohen Lebenshaltungskosten müssen die Entgelte der Branche deutlich steigen! Für Fachkräfte soll das Einstiegsgehalt zukünftig bei mindestens 3.000 Euro liegen. Nur so kann die Branche attraktiv bleiben“, so Alexander Münchow, Verhandlungsleiter und NGG-Landesbezirkssekretär. „Die Kolleginnen und Kollegen in den Gastrobetrieben machen tagtäglich einen hervorragenden Job. Sie arbeiten an Wochenenden und Feiertagen. Daher erwarten wir eine Wertschätzung ihrer guten Leistungen durch eine deutliche Entgeltsteigerung.“

Der Entgelttarifvertrag wurde fristgerecht zum 31. März 2025 gekündigt.

Hintergrundinformationen: Laut der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit arbeiten im Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz (Stand Dezember 2024) 45.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und 54.000 geringfügig entlohnte Beschäftigte. (Quelle: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Landesbezirk Südwest)