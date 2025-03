Fast 80 Freiwillige bei Aktion „Saubere Landschaft“ in Bitburg

BITBURG. Fast achtzig Freiwillige, darunter rund dreißig Personen von der AfA und eine zehnköpfige Jugendgruppe vom THW, beteiligten sich auch in diesem Jahr an der Aktion „Saubere Landschaft“ in Bitburg und befreiten Böschungen, Wege und Straßenränder von weggeworfenem Müll und Unrat. Bürgermeister Joachim Kandels sprach allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Organisatoren vom städtischen Bauhof Dank und Anerkennung aus.

Die vielen Helferinnen und Helfer bemühten sich anlässlich der diesjährigen Aktion „Saubere Landschaft“ in der Stadt Bitburg darum, viele Bereiche in der Innenstadt zu reinigen. Sie förderten neben Dosen, Flaschen und Imbissverpackungen auch wieder größere Teile wie Fahrräder, Elektrogeräte und Sperrmüll zutage. Nach einigen Stunden harter Arbeit hatten die „Landschaftsputzer“ rund 150 blaue Säcke mit gesammeltem Abfall zusammengetragen und damit eine große Menge Müll beseitigt.

Beim abschließenden gemeinsamen Imbiss auf dem städtischen Bauhof freuten sich alle, ihren Beitrag zu einem sauberen Bitburg geleistet zu haben. Mit großer Begeisterung waren neben den Bitburger Bürgerinnen und Bürgern samt Anhang auch wieder die vielen Helfer von der AfA mit dabei – so funktioniert Gemeinschaft. Neben seinem Dank an alle Beteiligten sagte Bürgermeister Joachim Kandels: „Ich bin sehr stolz, dass die Aktion auch in diesem Jahr eine tolle Resonanz gefunden hat und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer so einvernehmlich zusammengearbeitet haben.“ (Quelle: Stadt Bitburg)