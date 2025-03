KONZ. In der Stadt Konz ist in den kommenden Monaten viel Bürgerbeteiligung gefragt. Gleich zwei entsprechende Projekte gehen im Frühjahr an den Start. Ziel ist es, die Innenstadt u.a. durch neue Gestaltungselemente aufzuwerten und sie für Fußgänger aller Altersgruppen sowie für Radfahrer attraktiver zu machen.

Das erste Projekt heißt „Fußverkehrs-Check“. Die Stadt Konz hatte sich beim rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium dafür beworben und bekam jetzt die Zusage. Ziel des Projektes ist es, durch fußgängerfreundliche und barrierefreie Wege und Plätze die Aufenthalts- und Lebensqualität zu erhöhen.

Vorgesehen sind zwei Begehungen in vorab festgelegten Bereichen der Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger helfen in einem ersten Auftaktworkshop dabei, die genaue Route festzulegen, können mögliche Probleme für Fußgänger ansprechen und Lösungsvorschläge diskutieren. Wer Interesse hat, kann bei den Begehungen zum Beispiel auch eine spezielle Brille aufsetzen, die Sehkrankheiten simuliert. So wird schnell klar, wo’s hakt. In einem abschließenden Workshop werden die Lösungsansätze vertieft und die möglichen weiteren Schritte besprochen.

Ein zweites Projekt, das in den kommenden Wochen starten wird, heißt „Innenstadt-Impulse“. Dafür wurde nun ein Experten-Team für Innenstadtentwicklung beauftragt. Bei diesem vom Innenministerium geförderten Projekt sind die Themen breiter aufgestellt. Im Fokus steht die Frage: Wie kann die Innenstadt als lebendiger Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben erhalten und gestärkt werden? Konkret geht es neben der Attraktivität für Fußgänger auch um den Radverkehr und Gestaltungsmöglichkeiten z.B. mit Stadtgrün, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Auch hier sind Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen gefragt. Unter anderem bei einem Aktionstag können sich Interessierte mit Vorschlägen einbringen. Am Ende des Arbeitsprozesses steht im kommenden Jahr ein Leitbild mit zahlreichen neuen Impulsen für die Innenstadt.

Die Termine für die Begehungen und den Aktionstag werden noch bekannt gegeben. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)