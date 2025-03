Trierer Stadtrat: CDU, Grüne & FDP fordern Neugestaltung des Viehmarkts

TRIER. Der Viehmarkt in Trier soll aufgewertet werden – das fordern die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP in einem gemeinsamen Antrag für die kommende Sitzung des Trierer Stadtrats am 12. März 2025. Ziel ist es, den bislang eher wenig frequentierten Platz zu einem lebendigen Zentrum für Freizeit, Wochenmarkt und Veranstaltungen zu entwickeln. Die Stadtverwaltung soll dazu ein umfassendes Nutzungs- und Gestaltungskonzept erarbeiten.

Welche Maßnahmen sind geplant?

Laut Antrag sollen folgende Punkte in das Konzept einfließen:

(Wasser-)Spielplatzmöglichkeiten: Familienfreundliche Angebote zur Belebung des Platzes

Familienfreundliche Angebote zur Belebung des Platzes Mehr Grünflächen und Beschattung: Aufenthaltsqualität durch Begrünungsmaßnahmen und neue Sitzbereiche steigern

Aufenthaltsqualität durch steigern Ausbau von Sitz- und Verzehrmöglichkeiten: Der Platz soll attraktiver für Gastronomie und Besucher werden

Der Platz soll attraktiver für Gastronomie und Besucher werden Modernisierung des Wochenmarkts: Anpassung der Markttage und des Angebots in Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern

Anpassung der Markttage und des Angebots in Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern Neue Parkhausregelung: Einführung einer „Markttaste“ für vergünstigtes Parken im Viehmarktparkhaus

Einführung einer für vergünstigtes Parken im Viehmarktparkhaus Großveranstaltungen ermöglichen: Der Platz soll besser für kulturelle und kommerzielle Events nutzbar sein

Bis spätestens Ende des dritten Quartals 2025 soll die Stadtverwaltung ein Konzept vorlegen, damit die nötigen Mittel für 2026 eingeplant werden können.

Warum braucht der Viehmarkt eine Neugestaltung?

Der Viehmarkt ist einer der zentralen Plätze in der Trierer Innenstadt, wird jedoch deutlich weniger genutzt als vergleichbare Stadtplätze. Die Antragsteller betonen, dass der Platz seiner historischen Bedeutung gerecht werden muss und ein belebter Treffpunkt für Einwohner und Touristen werden soll. Besonders der Wochenmarkt soll als Anziehungspunkt eine größere Rolle spielen, ähnlich wie in anderen Städten.

Stadtrat entscheidet am Mittwoch

Ob der Antrag die Mehrheit im Stadtrat findet und welche konkreten Maßnahmen letztlich umgesetzt werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Klar ist jedoch: Der Viehmarkt soll wieder eine zentrale Rolle im Stadtleben Triers spielen.