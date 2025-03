Region: Kriminalstatistik 2024 – Weniger Straftaten, aber mehr Gewalt und Einbrüche

REGION. Die Kriminalstatistik 2024 in der Region zeigt eine insgesamt positive Entwicklung mit einem Rückgang der Gesamtkriminalität, aber steigenden Zahlen bei Gewalt- und Eigentumsdelikten. Besonders auffällig ist der Anstieg von Körperverletzungen, vermehrte Wohnungseinbrüche und eine Zunahme von Ladendiebstählen in einigen Städten. Die Polizei verweist auf gestiegene Aufklärungsquoten und verstärkte Präventionsmaßnahmen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Der Blick in die einzelnen Regionen.