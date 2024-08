++ Aktuell: Mutterhaus übernimmt Immobilie am Viehmarkt – Neues Versorgungszentrum soll entstehen ++

TRIER. Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen hat kürzlich die Immobilie „Büro- und Geschäftshaus Lehr“ am Viehmarkt in Trier übernommen. In dem zentral gelegenen Gebäude soll ein moderner MVZ-Komplex entstehen, der voraussichtlich Ende 2026 eröffnet wird. Das Vorhaben markiert einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Region.

Der geplante MVZ-Komplex wird es ermöglichen, acht bis elf der bisher über Trier verstreuten, gemeinnützigen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) an einem zentralen Standort zu bündeln. Durch diese Konzentration sollen sowohl die Effizienz der Versorgungsstrukturen als auch die Servicequalität erheblich gesteigert werden. Patienten profitieren von einer besseren Erreichbarkeit und der Nutzung verschiedener spezialisierter Dienstleistungen unter einem Dach.

Markus Hommes, Geschäftsführer des Gemeinnützigen Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, erläutert die Vorteile des Projekts: „Mit dieser strategischen Entscheidung schaffen wir effizientere Versorgungsstrukturen, nutzen Synergieeffekte zwischen den MVZs und verbessern die Patientenversorgung. Die zentrale Lage des neuen MVZ-Komplexes ermöglicht nicht nur eine vereinfachte Erreichbarkeit, sondern bietet auch zahlreiche Parkmöglichkeiten. Der Standort trägt zudem zur Belebung der Trierer Innenstadt bei, was sowohl den Menschen in der Stadt als auch der gesamten Region zugutekommt.“

Dr. med. Christian Sprenger, Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen, hebt hervor: „Die Zusammenführung der MVZs in einem modernen Gebäude wird eine bessere Koordination der medizinischen Fachbereiche ermöglichen und unsere medizinischen Leistungen effektiver und zugänglicher gestalten. Diese Investition ist ein wesentlicher Schritt zur Optimierung der Gesundheitsversorgung im Raum Trier und darüber hinaus.“

Roman R. Lehr, vertretender Gesellschafter der bisherigen Eigentümergesellschaft Lehr Viehmarkt eGbR und Geschäftsführer der LEHR GmbH, zeigt sich erfreut über die Weiterentwicklung der Immobilie: „Wir sind stolz darauf, unsere Immobilie im Sinne der Weiterentwicklung der Innenstadt und zum großen Nutzen der Menschen im Großraum Trier an das Klinikum Mutterhaus übergeben zu können. Wir freuen uns auf die Realisierung dieses zukunftsweisenden Projekts.“

Die geplante Eröffnung des MVZ-Gebäudes ist für Ende 2026 vorgesehen. Bis dahin sind umfassende Renovierungs- und Umbauarbeiten geplant, um das Gebäude den Anforderungen des MVZs anzupassen. Die Stadt Trier wird das Projekt tatkräftig unterstützen, was die Entwicklungsmöglichkeiten und das Potenzial der städtischen Infrastruktur unterstreicht.