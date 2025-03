BECKINGEN-REIMSBACH. Am Abend des 7.3.2025 kam es auf dem Friedhof in Beckingen-Reimsbach zu mehreren Sachbeschädigungen an unterschiedlichen Grabstätten. Angaben eines Zeugen zu Folge hielt sich bislang unbekannte Täterschaft auf dem Friedhof in Reimsbach auf, und konsumierte dort Alkohol.

Während des Aufenthalts auf dem Friedhof habe sich die Täterschaft, bestehend aus einer weiblichen und einer männlichen Person, an ca. 30 Grabstätten zu schaffen gemacht, und dort sowohl Grabschmuck als auch Blumenschmuck sowie die Grabstätte selbst beschädigt. Im Anschluss an die Tat verließen die Täter den Friedhof in Richtung der Reimsbacher Straße in Reimsbach. Der Sachschaden wird von Seiten der Polizei auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Pächter von beschädigten Grabstätten werden darum gebeten, sich mit der Polizei in Merzig in Verbindung zu setzen, um die bestehenden Ermittlungen zu ergänzen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden darum gebeten, ihre Hinweise an die Polizei in Merzig, oder auch an jede andere Polizeidienststelle, zu richten (Telefon: 06861/7040, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Merzig)