Nach Vergewaltigung von 26-Jähriger: Zeuge erkennt Täter wieder – Festnahme!

SPEYER. Nachdem am 23.02.2025 am Hauptbahnhof in Speyer eine 26-Jährige vergewaltigt worden war, kam ein 23-Jähriger der Frau zur Hilfe.

Dieser Zeuge erkannte am 04.03.2025 den mutmaßlichen Täter wieder und alarmierte die Polizei. Polizeikräfte nahmen daraufhin einen 31-jährigen Mann am Hauptbahnhof Speyer vorläufig fest.

Er wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung.

Der 31-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei der Tat am Hauptbahnhof am 23.02.25 „kam die Frau mit dem Mann zunächst ins Gespräch, bevor er gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen habe», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die 26-jährige Frau habe nach der Tat am frühen Sonntagmorgen zu den Gleisen am Bahnhof flüchten können, wobei sie von dem Tatverdächtigen verfolgt worden sei.

Wie die Ermittler weiter mitteilten, kam ein Unbeteiligter – der jetzige Zeuge – der Frau zu Hilfe. Daraufhin sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. «Der Tatverdächtige konnte vor Eintreffen der alarmierten Polizei unerkannt flüchten», berichten die Ermittler.