TRIER. Die seit dieser Spielzeit im Musiktheaterensemble des Theaters Trier singende Sopranistin Annija Adamsone erhält den Großen Musikpreis Lettlands in der Kategorie „Junger Künstler des Jahres“ sowie den „Publikumspreis“. Der Lielā Mūzikas Balva (übers. Großer Musikpreis) ist die höchste staatliche Auszeichnung Lettlands im Bereich Musik.

Die Zeremonie, zu der Adamsone mit dem Liepāja Symphony Orchestra unter der Leitung von Guntis Kuzma die Arie der Juliette aus „Je veux vivre“ von Charles Gounods sang, fand am 23. Februar im Lielais Dzintars Konzertsaal in Liepāja statt und damit zum ersten Mal außerhalb der Hauptstadt Riga und nicht in der Nationaloper. Verliehen wurde der Preis von der Präsidentin des lettischen Parlamentes, Daiga Mieriņa.

Die 1997 in Lettland geborene Adamsone ist seit dieser Spielzeit festes Ensemblemitglied am Theater Trier. Momentan ist sie als Despina in Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Così fan tutte“ zu erleben. In dieser Rolle zeigt sie sich agil und leichtfüßig in Spiel und Gesang und setzt durch ihre Verkleidungs-Auftritte als Arzt und Notar auch humoristische Glanzlichter (lokalo.de berichtete). Die nächsten Vorstellungen von „Così fan tutte“ sind am 1., 11. und 30. März. (Quelle: Theater Trier)