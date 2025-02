Nach Brand in Mehrfamilienhaus: 67-jähriger Bewohner stirbt in Klinik

Mutmaßlich ein weggeworfener Zigarillo löste einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Landau aus. Für einen Bewohner hatte das fatale Folgen.

LANDAU. Mehrere Tage nach dem Brand in einem Wohnhaus in Landau ist ein 67 Jahre alter Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der Bewohner war nach dem Feuer am Montagnachmittag mit einer schweren Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, wo er am Donnerstagnachmittag starb.

Ermittelt werde nun auch wegen fahrlässiger Tötung, teilte die Polizei mit. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war nach bisherigen Erkenntnissen durch einen Zigarillo ausgelöst worden, den ein 71-Jähriger in den Hausmüll geworfen hatte. Das Feuer breitete sich dann aus. Der 71-Jährige hatte eine leichtere Rauchvergiftung erlitten.