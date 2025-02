Laut der Weltgesundheitsorganisation hatten im Jahr 2020 weltweit etwa 2,6 Milliarden Menschen Myopie. Diese Zahl wird voraussichtlich bis 2030 auf 3,4 Milliarden ansteigen, was auf einen besorgniserregenden Aufwärtstrend hinweist. Allein in Deutschland liegt die Myopie-Prävalenz bei 41,3 % unter Erwachsenen im Alter von 18 bis 35 Jahren. Kinder sind keine Ausnahme, da die Myopie-Rate bei jungen Deutschen ebenfalls ansteigt. Eine im Fachjournal Optometry & Contact Lenses veröffentlichte Studie zeigt, dass die Myopie bei deutschen Kindern und Jugendlichen mit zunehmendem Alter zunimmt – von 4 % im Alter von drei Jahren auf 27 % im Alter von 16 Jahren.

Myopie, auch Kurzsichtigkeit genannt, ist weltweit eine der Hauptursachen für Sehstörungen, insbesondere bei Kindern. Sie entsteht, wenn der Augapfel zu lang wird oder die Hornhaut zu stark gekrümmt ist, was es schwierig macht, entfernte Objekte zu sehen. Aber warum wird bei mehr deutschen Kindern Myopie diagnostiziert? Im Folgenden betrachten wir einige beitragende Faktoren, die jeder beachten sollte:

Zu wenige Sehtests

Laut dem Berufsverbandes der Augenärzte Deutschland werden rund 60 % der Sehbeeinträchtigungen bei Kindern zu spät erkannt, was darauf hindeutet, dass Kinder ihre Augen nicht oft genug untersuchen lassen. Dadurch können Myopie und andere Augenprobleme unentdeckt bleiben und langfristig die Sehkraft der Kinder beeinträchtigen. Glücklicherweise kann dieses Problem jetzt angegangen werden, da die Buchung eines sehtest einfacher denn je geworden ist. Der Einzelhändler Apollo ermöglicht es, Termine online zu vereinbaren. Während eines Sehtests wird die Sehkraft von Kindern mithilfe computergestützter Methoden untersucht, um die Sehschärfe und frühe Anzeichen von Myopie oder anderen Erkrankungen zu erkennen. Dies kann Ärzten helfen, die besten Behandlungen zu bestimmen, um die Myopie im Alter der Kinder nicht zu verschlimmern.

Erhöhte Bildschirmzeit

Eine Studie der DAK-Gesundheit ergab, dass die Bildschirmzeit bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren im Jahr 2020 um etwa 66 % zunahm. Das Deutsche Jugendinstitut stellte außerdem fest, dass junge Deutsche im Jahr 2021 durchschnittlich 7,5 Stunden pro Tag vor einem Bildschirm verbrachten, was im Vergleich zu den Vorjahren einen erheblichen Anstieg darstellt. Übermäßige Zeit vor Bildschirmen kann den Augen schaden, da Untersuchungen zeigen, dass eine erhöhte Bildschirmzeit zur Entwicklung von Myopie beitragen kann. Längere Bildschirmexposition zwingt die Augen dazu, härter zu arbeiten, was allmählich dazu führt, dass sich der Augapfel verlängert. Dies kann schließlich die Fähigkeit zur Fokussierung verschlechtern und zu fortschreitender Myopie führen.

Extensives Lesen von Büchern

Statista-Daten zeigen, dass 52 % der deutschen Kinder im Jahr 2022 mindestens einmal pro Woche ein gedrucktes Buch gelesen haben, wobei 14 % angaben, täglich oder fast jeden Tag zu lesen. Obwohl das Lesen definitiv Vorteile hat, fand eine Studie im Deutschen Ärzteblatt heraus, dass langes Lesen von Büchern, insbesondere bei schlechter Beleuchtung, mit Myopie verbunden ist. Ähnlich wie bei übermäßiger Bildschirmzeit wurde festgestellt, dass intensives Lesen von Büchern zu einer Ermüdung der Augenmuskeln führt, wodurch sie weniger flexibel werden, um den Fokus zu ändern. Es kann auch zu kurzfristigen Problemen wie Augenbelastung und trockenen Augen führen, die leicht mit künstlichen Tränen wie HYLO behoben werden können. Langfristige Auswirkungen wie Myopie sind jedoch schwieriger zu bewältigen, was die Notwendigkeit regelmäßiger Pausen von Naharbeitsaufgaben bei Kindern unterstreicht.

Weniger Zeit im Freien

Laut der Stiftung für Zukunftsfragen Freizeit-Monitor zieht es immer weniger Deutsche ins Freie. Ein Jugendreport Natur aus dem Jahr 2016 zeigte außerdem, dass Kinder weniger Zeit draußen verbringen. Dies kann erheblich zur Entwicklung und zum Fortschreiten von Myopie beitragen, da Untersuchungen zeigen, dass Zeit im Freien helfen kann, Myopie, insbesondere bei Kindern, auszugleichen. Dies liegt daran, dass Kinder ihre Augen auf weit entfernte Objekte fokussieren können, wenn sie sich im Freien befinden, was vielfältige visuelle Reize bietet, die den Augenmuskeln ermöglichen, sich zu entspannen, anstatt sich auf Nahaufgaben zu konzentrieren. Das Aussetzen der Augen an natürliches Licht kann auch die Dopaminproduktion in der Netzhaut anregen, was die Verlängerung des Augapfels verhindert.

Mehrere Faktoren tragen zur steigenden Prävalenz von Myopie bei deutschen Kindern bei. Gesunde Gewohnheiten wie regelmäßige Besuche beim Augenarzt, häufige Pausen von Naharbeitsaufgaben und mehr Zeit im Freien können helfen, Myopie zu verhindern oder ihr Fortschreiten im Alter der Kinder zu verlangsamen.