++ Schweich: Bus-Gespräch über „Amok an Schulen“ sorgt für Polizeieinsatz am Schulzentrum ++

SCHWEICH. Ein Gespräch im Schulbus sorgte am Montagmorgen für einen Polizeieinsatz am Schulzentrum in Schweich.

Gegen 8 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich Personen in einem Schulbus über das Thema „Amok an Schulen“ unterhalten hätten. Besorgte Fahrgäste verstanden Teile des Gesprächs falsch und alarmierten die Behörden.

Die Polizei Schweich reagierte umgehend, nahm Kontakt mit der betroffenen Schule auf und entsandte vorsichtshalber Einsatzkräfte zum Schulgelände.

Doch schnell konnte Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich lediglich um eine alltägliche Diskussion über ein sensibles Thema, wie die Polizei später bestätigte. Eine konkrete Bedrohung bestand zu keinem Zeitpunkt.