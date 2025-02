Tracking von Dubai über Berlin nach Rheinland-Pfalz: iPad-Diebin in Hermeskeil überführt

HERMESKEIL/ROSTOCK. Wie die Polizeiinspektion Hermeskeil mitteilt, meldete eine 46-jährige Frau aus Rostock den Diebstahl ihres Apple iPads. Die ungewöhnliche Reise des Geräts, die in Dubai begann und in Hermeskeil endete, führte durch Geräte-Tracking zur Aufklärung des Falls.

Die Geschädigte war am Freitag, 14.02.25, aus Dubai nach Berlin zurückgekehrt und hatte ihr iPad im Flugzeug vergessen. Telefonische Nachfragen am Flughafen blieben erfolglos. Doch dann nahm die Geschichte eine überraschende Wendung: Die Frau konnte ihr iPad tracken und verfolgen, wie es von Berlin nach Frankfurt und schließlich auf dem Landweg nach Hermeskeil transportiert wurde.

Die Polizei in Hermeskeil konnte an der angegebenen Adresse den Verdacht gegen eine 37-jährige Frau erhärten. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss der Trierer Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung der Beschuldigten in Hermeskeil durchsucht und das iPad sichergestellt. Gegen die 37-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.