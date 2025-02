Wittlich: „Schick geht auch fair“ – Fairtrade-Modenschau am Peter-Wust-Gymnasium

WITTLICH. Am 14. Februar 2025 begeisterten top gekleidete Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer die gesamte Schulgemeinschaft des Peter-Wust-Gymnasiums (PWG) mit einer tollen Modenschau, bei der schicke und fair gehandelte Mode präsentiert wurde. Die Modenschau ist ein besonderes Projekt, das von den Arbeitsgemeinschaften „Fairtrade“ und „Que(e)r gedacht“ organisiert wurde.

Als Fairtrade-Schule hat das PWG sich dem Ziel verschrieben, bewusster zu konsumieren und sich für faire Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie einzusetzen. Mode ist mehr als nur Kleidung – sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, aber auch eine Frage der Verantwortung. Mit dieser Modenschau wollte die Schule zeigen, dass es möglich ist, stilvoll und gleichzeitig nachhaltig gekleidet zu sein.

Es wurde vor allem Mode von Armed Angels, White Stuff und BeeProud präsentiert – Marken, die für faire Produktion, nachhaltige Materialien und moderne Designs stehen. An der Modenschau waren viele begeisterte Schülerinnen und Schüler der „Fairtrade“-AG, der „Que(e)r gedacht“-AG und auch der „Technik“-AG beteiligt – ein großes Dankeschön geht vor allem an Nicole Wartner und Eva Gödert-Schmitt, die die Modenschau mit den Kindern vorbereitet haben und natürlich an alle, die dieses tolle Ereignis mit viel Engagement und Herzblut mitgestaltet haben. (Quelle: Eva Leuther / Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)