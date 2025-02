Vermeintlicher Schusswaffen-Einsatz in Trier-Pfalzel: Das ist passiert

TRIER-PFALZEL. Am heutigen Samstag, 15.2.2025, wurde der Polizei Schweich gegen 12.00 Uhr über Telefon mitgeteilt, dass eine männliche Person vermeintlich mit einer Schusswaffe in der Hand fußläufig durch die Ortslage Pfalzel unterwegs sei. Die Person soll zuvor in einem kleinen Waldstück Schüsse auf einen Baum abgegeben haben.

Die Person konnte bereits kurze Zeit nach Mitteilungseingang durch die in größerer Anzahl eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ausgeschlossen werden, dass die Person eine Schusswaffe mit sich führte und damit geschossen hatte. Es konnten jedoch Betäubungssmittel aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. (Quelle: Polizeidirektion Trier)