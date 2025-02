++ Region: Mix aus Regen, Schnee und Schneeregen – Glättegefahr ++

In den kommenden Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst Schnee und Frost. Es könnte also glatt werden auf den Straßen.

OFFENBACH/MAINZ/SAARBURG. Schnee und niedrige Temperaturen sorgen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für Glättegefahr auf den Straßen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, ist teilweise mit Dauerfrost zu rechnen.

Dazu erwarten die Meteorologen einen Mix aus Regen, Schnee und Schneeregen. Besonders für die Nacht auf Freitag warnt der DWD vor Glatteis.

Auch am Freitag ist gebietsweise noch mit Schnee zu rechnen. Im Tagesverlauf nehmen die Niederschläge dann ab und es lockert immer mehr auf. Die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und plus vier Grad. Am Wochenende bleibt es weiterhin trocken. (Quelle: dpa)