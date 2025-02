RLP: Bankfiliale überfallen – Angestellte mit Schusswaffe bedroht

GÖLLHEIM. Ein Unbekannter hat am Morgen eine Bankfiliale in Göllheim (Donnersbergkreis) überfallen und ist danach geflohen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter die Bank gemeinsam mit den Angestellten, bedrohte diese mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld in zunächst unbekannter Höhe.

Daraufhin sei er vermutlich zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei fahndete zunächst nach dem Täter, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers. Verletzt wurde bei dem Überfall nach erstem Erkenntnisstand niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden. (Quelle: dpa)