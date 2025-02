++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Super 98 sinken leicht ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Samstag, 08.02.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 08.02.25, 00.00 Uhr:

Die Preise für die Kraftstoffsorten Diesel und der Benzinvariante Super 98 gehen ab Mitternacht auf Samstag leicht zurück.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff geht im Preis um 1,4 Cent runter und kostet am Samstag dann 1,490 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Samstag dann weiterhin 1,558 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) geht im Preis um 1,6 Cent runter, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag 1,632 Euro kostet.