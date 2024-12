EDENKOBEN. Keine schöne Bescherung: Eine Weihnachtsmann-Figur verschwindet von einem Privatgrundstück in Edenkoben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Weihnachtsmann aus Kunststoff hat Diebe in Edenkoben angelockt. Die 2,5 Meter hohe Deko-Figur sei in der Nacht auf Samstag vom Privatgrundstück einer 62-jährigen Frau entwendet worden, teilte die Polizei mit. Sie leitete ein Strafverfahren ein und nahm Ermittlungen auf. Mögliche Zeugen der Tat wurden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden.