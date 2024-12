6-stelliger Schaden bei Wohnhausbrand im Saarland – 34-Jähriger ins Krankenhaus

ST. WENDEL. Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Brunnenstraße in Marpingen-Alsweiler wurden am gestrigen Samstagabend gegen kurz vor 23 Uhr auf Rauch im Anwesen aufmerksam. Im Anschluss konnten diese einen Brand im Hauswirtschaftsraum lokalisieren, jedoch diesen nicht mehr unter Kontrolle bringen.

Hierauf setzten diese einen Notruf ab und verließen das Anwesen. Die Brandbekämpfung wurde durch die Feuerwehren aus Marpingen und Alsweiler mit etwa 40 Einsatzkräften gewährleistet. Die dreiköpfige Familie (34 Jahre / 30 Jahre / 3 Jahre) wurden durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Der 34-jährige Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus St. Wendel eingeliefert. Dieser wurde bei dem Brand leicht verletzt. Das gesamte Erdgeschoss war durch den Brand bzw. die Löscharbeiten betroffen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Angaben über die Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Brandursachenermittlung läuft derzeit noch. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)