Deutschlands einziger unterirdischer Weihnachtsmarkt lockt nach Traben-Trarbach

TRABEN-TRARBACH. Die Adventszeit in Deutschland ist geprägt von Lichtern, Glühwein und Weihnachtsstimmung – doch der Mosel-Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach setzt neue Maßstäbe.

Dieser außergewöhnliche Weihnachtsmarkt findet vollständig unter der Erde statt und bietet eine festliche Atmosphäre in den romantisch ausgeleuchteten Weinkellern der Stadt. Die historischen Keller, teils aus dem 16. Jahrhundert, strömen einen warmen Duft nach Glühwein und gebrannten Mandeln aus und schaffen ein einmaliges Ambiente, das Besucher auch bei kalten Temperaturen warm empfängt.

An den Wochenenden vom 22. November 2024 bis zum 1. Januar 2025 präsentieren nationale und internationale Aussteller in den fünf historischen Kellern eine Vielfalt an Waren. Von Dekoartikeln über kulinarische Spezialitäten bis hin zu kreativen Schmuck- und Modedesigns dreht sich alles um die Themen Wein, Genuss und Kultur. Anders als auf klassischen Weihnachtsmärkten gibt es hier keine Buden, sondern stilvoll arrangierte Stände und Tische, die an einen edlen Flohmarkt erinnern.

Tannenbaum-Ausstellung und Schlittschuhbahn

Ein Rundweg führt die Gäste von Keller zu Keller, da diese nicht direkt miteinander verbunden sind. Begleitet wird der unterirdische Markt von einem bunten Rahmenprogramm: Eine Tannenbaum-Ausstellung im Brückenkeller zeigt skurrilen und lustigen Christbaumschmuck, während an der Oberfläche eine Schlittschuhbahn für winterliche Freude sorgt.

Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder unter 16 Jahren dürfen kostenlos hinein. Das Eintrittsbändchen erlaubt den Besuch an allen weiteren Öffnungstagen – eine Einladung, die einzigartige Atmosphäre mehrfach zu genießen.

Die Veranstalter betonen, dass der Markt Jahr für Jahr weiterentwickelt wird, um Gästen immer wieder neue Erlebnisse zu bieten. Geöffnet ist der Mosel-Wein-Nachts-Markt an den Wochenenden von 11 bis 21 Uhr, zwischen Weihnachten und Neujahr gelten spezielle Öffnungszeiten.

Mehr Infos: https://www.mosel-wein-nachts-markt.de/