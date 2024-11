Nachhaltige Energielösungen für Zuhause: Infoabend in Föhren mit Experten der Schoenergie GmbH

FÖHREN. Nachhaltige Energielösungen stehen hoch im Kurs – doch welche Optionen passen zu Ihrem Zuhause? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet der kostenlose Infoabend am 28. November 2024 in der Zentrale der Schoenergie GmbH in Föhren (Marie-Curie-Allee 10). Gemeinsam mit den Heizungsprofis der Flach GmbH Bad und Heizung Schweich geben die Veranstalter praktische Einblicke und fundiertes Wissen zu zukunftssicheren Energielösungen.

Themen für Ihre Energiezukunft

Im Fokus stehen praxisnahe Themen, die Eigentümer und Energiebewusste gleichermaßen ansprechen:

Finanzierung von Solarstromanlagen: Lohnt sich eine Finanzierung trotz aktueller Zinsen? Experten von Schoenergie präsentieren ein Beispiel aus der Praxis.

Lohnt sich eine Finanzierung trotz aktueller Zinsen? Experten von Schoenergie präsentieren ein Beispiel aus der Praxis. Wärmepumpen im Bestandsbau: Die Profis der Flach GmbH beleuchten Möglichkeiten, Vorteile, gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderungen.

Die Profis der Flach GmbH beleuchten Möglichkeiten, Vorteile, gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderungen. Systemübergreifende Energielösungen: Von der intelligenten Steckdose bis zum Überschussladen eines E-Autos – erfahren Sie, wie Sie Stromüberschüsse sinnvoll nutzen können.

Nach den Vorträgen steht das Expertenteam für individuelle Fragen zur Verfügung, sodass jeder Teilnehmer die für ihn passenden Informationen mitnehmen kann.

Für wen ist der Infoabend gedacht?

Der Infoabend richtet sich an alle, die ihre Energiezukunft aktiv mitgestalten möchten. Ob Hausbesitzer, Bauherren oder Energieinteressierte – jeder ist willkommen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, und eine vorherige Anmeldung unter [email protected] wird empfohlen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Fachleute zu richten und sich über innovative Energielösungen zu informieren. Ihr Weg zu einem nachhaltigeren Zuhause beginnt hier!