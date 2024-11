Betrugsprozess in Trier: Geistig behinderte Person ganz mies ausgenutzt

TRIER. Am 5.12.2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Betruges in zwölf Fällen.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 22-jährigen Angeklagten aus Trier zur Last, im Dezember 2023 und Januar 2024 in insgesamt zwölf Fällen eine andere Person betrogen zu haben. In elf Fällen soll er einen mit einer geistigen Behinderung lebenden Menschen unter dazu gebracht haben, ihm für unterschiedliche Zwecke Geld zu leihen, wobei er von vornherein die Absicht gehabt haben soll, das Geld nicht zurückzuzahlen. Insgesamt soll er sich dadurch um rund 960 Euro bereichert haben.

Außerdem soll der Angeklagte einer weiteren Person Kopfhörer zum Preis von 130,- verkauft haben, diese aber – wie von Anfang an beabsichtigt – nach Zahlung nicht geliefert haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)