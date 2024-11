Schweitzer bei Transformationsrat: „Rheinland-Pfalz ist das Land der Macher“

MAINZ. „Was wir jetzt brauchen sind Macher und Macherinnen, Menschen, die an die hohe industrielle Kompetenz unserer Wirtschaft und ihrer Beschäftigten glauben und sich mit Mut und starken Ideen für den Standort Deutschland einsetzen. Rheinland-Pfalz ist das Land der Macher, der innovativen Ingenieure und Maschinenbauerinnen, der klugen Chemikerinnen und findigen Forscher sowie der mutigen Start-up-Unternehmer“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer anlässlich der 16. Sitzung des Transformationsrates, der ersten unter seiner Leitung.

„Wir ruhen uns nicht auf unserer erfolgreichen Industrieentwicklung aus, sondern setzen uns alle zusammen für eine zukunftsfähige Industrie ein“, so Schweitzer weiter. Er wies darauf hin, dass sich die deutsche Wirtschaft und Industrie derzeit mit multiplen krisenhaften Entwicklungen konfrontiert sehe und die Herausforderungen vielfältig und komplex seien. Zu nennen seien dabei die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die hohen Energiekosten, der Absatzeinbruch in der Elektromobilität, die Inflation und die in fast allen Branchen einbrechenden Auftragszahlen, die starke Konkurrenz im globalen Handelsraum, die sich in den USA abzeichnenden politischen Veränderungen mit Blick auf den Welthandel und der Sicherheitsstruktur bis hin zur aktuellen bundespolitischen Situation. „Deshalb bin ich Bundeskanzler Scholz dankbar für seinen im zweiten Industriegipfel besprochenen Vorstoß“, so der Ministerpräsident.

„Die deutsche Wirtschaft und Industrie konnte zurückliegende Krisen immer dann gut bewältigen, wenn sie Hilfe und Unterstützung des Staats erhalten haben. Darin sind wir uns als Landesregierung gemeinsam mit unseren Partnern aus Gewerkschaften, der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, der Kammern und der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit einig. Gemeinschaftliches Engagement und eine effektive und entschlossene Handlungsfähigkeit sind in der aktuellen Lage dringend notwendig“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

Im Mittelpunkt der Sitzung des Transformationsrates stand die aktuelle Situation der Wirtschaft und die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Rheinland-Pfalz mit dem Fokus auf eine zukunftsfähige Industrie. Neben einem Überblick über die Zusammenarbeit des Transformationsrats in 2025 gab es einen Ausblick auf die Dialogreihe des Transformationsrats „TransformationLIVE“, deren Auftakt am 4. Dezember 2024 im Kulturwerk Wissen stattfinden wird.

Weitere Informationen rund um den Transformationsrat gibt es auf: https://www.rlp.de/themen/transformationsrat. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)