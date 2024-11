LUXEMBURG. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Police Grand-Ducale am heutigen Sonntagmorgen den 77-jährigen Camille K. als vermisst.

Herr K. sei letztmalig am gestrigen Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, in Kirchberg gesehen worden. Nun gibt es gute Neuigkeiten von der Police Grand-Ducale: Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnte der vermisste Senior gegen Mittag wohlbehalten in Luxemburg-Stadt aufgefunden werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)