++ Luxemburg: 77-jähriger Camille K. wird vermisst ++

LUXEMBURG. Der 77-jährige Camille Kill wird seit Samstagabend, den 16.11.2024, vermisst. Letztbekannter Aufenthaltsort war in Kirchberg, wo er zuletzt gegen 18.00 Uhr gesehen wurde.

Der Vermisste ist ca. 1,70 – 1,80 Meter groß, korpulente Statur, graues Haar, Halbglatze und Schnautzbart, Brillenträger. Bekleidet ist der Mann mit einer schwarzen Hose und trägt einen schwarzen Pullover mit einer grau-weiss-blauer Streife auf Brust und Ärmel.

Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an das Commissariat Luxembourg (public.lu) unter der Rufnummer : (+352) 244 40 1000 / oder per E-Mail an [email protected] weitergegeben werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)