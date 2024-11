RLP: Große Schlägerei in Shisha-Bar – mehrere Verletzte ins Krankenhaus

LUDWIGSHAFEN. In der Nacht zum heutigen Sonntag, wurde um 2.34 Uhr eine Schlägerei in einer Shisha-Bar in der Sternstraße mit 20 bis 30 Personen gemeldet. Vor Ort konnten die Polizeibeamten mehrere verletzte Personen feststellen, welche zum Teil zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurden.

Ein Teil der Beteiligten war bereits flüchtig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Bar geräumt und geschlossen. Der genaue Tathergang wird bislang noch ermittelt.

Sofern Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Telefon: 0621 963-24250, E-Mail: piludwigshafen2@polizei,rlp.de). (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)