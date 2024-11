FRANKENTHAL. Bei einem Auffahrunfall eines PKW auf der A61 bei Frankenthal ist der 23 Jahre alte Autofahrer leicht verletzt worden. Er verlor beim Überholen die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem LKW-Anhänger, wie die Polizei mitteilte.

Dabei geriet der Wagen in Flammen. Die Autobahn war nach dem Unfall am frühen Morgen für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Die rechte Spur in Richtung Hockenheim war im Anschluss wegen Reinigungsarbeiten nicht befahrbar. (Quelle. dpa)