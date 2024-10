Straftaten werden konsequent verfolgt: Polizei mahnt zur Vorsicht an Halloween

Zu Halloween schlägt so manch Einer über die Stränge. Die Polizei gibt deshalb Tipps, damit alle einen schönen Halloween-Abend verbringen können.

MAINZ. Verkleiden, Scherze und Partys: Zum heutigen Halloween-Abend verweist die rheinland-pfälzische Polizei auf die Grenzen des Gesetzes.

In Vorbereitung auf Halloween hatte etwa das Polizeipräsidium Trier Verhaltenstipps veröffentlicht (lokalo.de berichtete). «Haltet euch in gut sichtbaren Bereichen auf und meidet dunkle Ecken», «Setzt euch nicht zu stark verkleidet oder gar alkoholisiert hinters Steuer eines Fahrzeugs», oder «Ein Nein ist ein Nein, auch wenn ihr nur Spaß machen wollt und die Dinge lustig findet», hieß es dabei unter anderem. Auch an Halloween werde jede Straftat konsequent verfolgt.

Laut dem Polizeipräsidium Trier ist Halloween einer der Termine, der besonders in die Einsatzplanung einbezogen wird. Die Polizeistreifen seinen auf Halloween gut vorbereitet.

Hinweise zum Feiern

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz nahm in seinen Hinweisen insbesondere Partygänger ins Visier. Eine Sprecherin sagte, dass es unter anderem ratsam ist, nicht zu täuschend echte Waffen zu tragen. Ansonsten könnten Mitmenschen beunruhigt oder im schlimmsten Fall aus Versehen ein Polizeieinsatz ausgelöst werden. Zudem empfahl die Polizei: «Wer zusammen feiert, geht auch zusammen Heim.»

Außerdem ermahnte das Präsidium Kinder und Jugendliche, dass Eier an Hauswände werfen oder Böller in Briefkasten stecken, keine harmlosen Streiche seien. «Dies kann eine Sachbeschädigung darstellen und eine Strafanzeige zur Folge haben.» Die Polizei kündigte vermehrte Kontrollen auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr an. (Quelle: dpa)