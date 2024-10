Bittere Diagnose: Amir Hinton fällt bei den Gladiators länger aus

TRIER. Der US-Amerikaner Amit Hinton wechselte erst vor wenigen Wochen nach Trier und absolvierte bisher ein Spiel im Dress der Gladiatoren. Seine ungefähre Ausfallzeit beträgt circa drei Monate.

Nach der Verletzung und dem längerfristigen Ausfall von JJ Mann erreichte die Verantwortlichen der Gladiators Trier am gestrigen Mittwoch die nächste bittere Diagnose. Amir Hinton, erst vor wenigen Wochen an die Mosel gewechselt, fällt mit einer Adduktoren-Verletzung voraussichtlich circa drei Monate aus. Bereits bei seinem Ex-Club Science City Jena, bei dem die Gladiatoren am vergangenen Samstag einen beeindruckenden Auswärtssieg einfahren konnten, wurde Hinton schon nicht mehr eingesetzt (lokalo.de berichtete).

Im vergangenen Heimspiel gegen Bremerhaven zog sich der Leistungsträger die Verletzung zu und anschließende Untersuchungen führten zu der Erkenntnis, dass eine Operation notwendig ist, welche in der kommenden Woche stattfinden wird. Die bisherigen Untersuchungen, sowie die Behandlung Hintons werden durch die medizinische Abteilung der Gladiatoren und weitere Spezialisten durchgeführt. Auch die anschließenden Reha-Maßnahmen wird der US-Amerikaner in Trier absolvieren.

„Verletzungen sind Teil des Sports. Dass ein Spieler so kurz nach seiner Verpflichtung als eingeplanter Leistungsträger ausfällt ist doppelt bitter. Die Spieler, die wir haben, haben in Jena gezeigt, welches Potenzial sie haben, und wir sind als Mannschaft mental gefestigt und so selbstbewusst, dass ich glaube, dass dieser Ausfall zunächst kompensiert werden kann. Für die Spieler, die bisher eine kleinere Rolle hatten ist das eine große Chance und ich bin überzeugt davon, dass sie diese nutzen werden. Amir wünsche ich natürlich gute Besserung und schnelle Genesung. Er ist ein High-Level-Charakter, der sehr gut in unsere Kultur passt und wir freuen uns, dass wir ihm eine sehr gute medizinische Versorgung zur Verfügung stellen können, um schnellstmöglich wieder ins Training und den Spielbetrieb zurückzukehren“, sagt Jacques Schneider, Headcoach der Gladiators Trier. (Quelle: VET-CONCEPT Gladiators Trier)