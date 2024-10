Gladiators Trier: Schmerzhafter Ausfall für Auswärtsspiel in Jena

TRIER/JENA. Im letzten Heimspiel gegen Bremerhaven zog sich Amir Hinton eine Verletzung zu, die einen Einsatz am Samstag verhindert. Weitere Untersuchungen finden Anfang nächster Woche statt.

Im schweren Auswärtsspiel in Jena am kommenden Samstag müssen die Gladiators Trier auf ihren Neuzugang Amir Hinton verzichten. Der US-Amerikaner, der in seinem Debüt für die Gladiatoren mit 13 Punkten in 24 Minuten Spielzeit gleich einen eindrucksvollen Start hinlegte, klagte in der folgenden Trainerwoche über leichte Schmerzen im Adduktorenbereich. Nach anschließender Untersuchung durch die Teamärzte der Gladiatoren ergab sich die Gewissheit, dass Hinton am kommenden Samstag nicht zur Verfügung stehen wird. Weitere Untersuchungen am Anfang nächster Woche werden neue Informationen zur Art der Verletzung und der prognostizierten Ausfallzeit des Trierer Neuzugangs geben. (Quelle: VET-CONCEPT Gladiators Trier)