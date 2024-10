Luxemburg: Tankstellen-Randalierer in Arrest gebracht

LUXEMBURG. Zwischen dem Abend des 25.10.2024 und dem heutigen Morgen musste die Police Grand-Ducale in rund 40 Fällen wegen Streitigkeiten, Schlägereien und Nachtlärm ausrücken. In den meisten Fällen konnte die Situation aber an Ort und Stelle geklärt werden.

So wurde zum Beispiel am 25.10.2024 gegen 22.10 Uhr ein Mann in Höhe des hauptstädtischen Bahnhofs gemeldet, der über die Fahrbahn laufen würde. Eine Polizeistreife konnte den sichtlich alkoholisierten Mann vor Ort antreffen. Aufgrund seines Zustandes und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Am 26.10.2024 gegen 3.40 Uhr wurde ein alkoholisierter Mann gemeldet, der an einer Tankstelle in Luxemburg-Hollerich randalieren würde. Eine Polizeistreife konnte den Mann vor Ort antreffen. Aufgrund seines Zustandes und da er eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung ebenfalls in den Arrest gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)