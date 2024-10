Delegation aus Bitburg besucht Marinetaucher in Neustadt/Holstein

BITBURG/NEUSTADT. Seit 1994 ist der Fachbereich Taucherei beim Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine die Pateneinheit der Stadt Bitburg. Örtliche Träger der Patenschaft sind neben der Stadt die Freiwillige Feuerwehr und die Marinekameradschaft Bitburg.

In Bitburg sind die Vertreter der Deutschen Marine sehr beliebt und gehören bei Festen wie dem Folklore-Festival zum Stadtbild dazu. Drei von ihnen wurden gar zu „echt Beberiger Jungen“ getauft. Für die Marine wiederum sind solche Patenschaften wichtig für ihre Öffentlichkeitsarbeit im Binnenland.

In diesem Jahr reiste eine Delegation aus Vertretern der Stadt Bitburg, der Feuerwehr und der Marinekameradschaft zu den Freunden von der Ostsee. Nach einem gemütlichen Begrüßungsabend im Gesellschaftsraum der Taucher begleiteten die Soldaten ihre Gäste am Samstag zu einem Ausflug in die Hansestadt Lübeck. Dort wurde die beeindruckende und historische Innenstadt besichtigt. Anschließend gab es Lübecker Marzipan und Fischbrötchen.

Nach einer kurzen Verschnaufpause trafen sich Marinesoldaten und Bitburger am Abend zu einem zünftigen Grillen direkt am Ostseestrand, wo alle zusammen den tollen Besuch ausklingen ließen. Hier dankten die Gäste aus Bitburg den Freunden von der Ostsee für die vorzügliche Bewirtung und liebevolle Betreuung. Beide Seiten betonten, die Patenschaft auch in Zeiten knapper Kassen im Sinne der Gründer fortführen zu wollen.

Ein Wiedersehen gibt es traditionell kurz vor Weihnachten, wenn einige Marinesoldaten – wie jedes Jahr – nach Bitburg kommen werden, um eine weihnachtliche Einkaufstour zugunsten eines Bitburger Kindergartens zu unternehmen. (Quelle: Stadt Bitburg)