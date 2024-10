Region: Fußball-Fans hinterlassen Graffiti-Schmierereien

IDAR-OBERSTEIN. Am Samstag, 19.10.2024, kam es im Vorfeld der Oberligapartie zwischen dem SC 07 Idar-Oberstein und der TuS Koblenz zu mehreren Graffitischmierereien mit eindeutigem Bezug zur TuS Koblenz.

So wurden in der Fußgängerzone Idar und in den anliegenden Straßen mehrere Hauswände, Schilder, Türen und eine Dixi-Toilette mit den Schriftzügen „1911“, „TUS“, Ultras“ und „Ultras Koblenz“ besprüht.

Die Polizei in Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu möglichen Täter der o.g. Straftaten machen? Hinweise bitte unter 06781/561-0 an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein. (Quelle: Polizeidirektion Trier)