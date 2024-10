Martinszüge 2024: Das sind die Termine für Bitburg und die Stadtteile

BITBURG. In der Stadt Bitburg und den Bitburger Stadtteilen finden in diesem Jahr wieder die traditionellen Martinszüge statt. Diese sind wie folgt festgelegt:

Bitburger St. Martinszug am Donnerstag, 7. November 2024, 18.15 Uhr

Gestartet wird „Am Spittel“. Der Weg führt über die Schliezgasse – Adrigsstraße – Petersstraße –

Schakengasse – Am Markt- Josef-NiederprümStraße – Hauptstraße (obere Fußgängerzone) zum Rathausvorplatz. Als Belohnung gibt es nach dem Zug natürlich die traditionelle Brezel. In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung wie in jedem Jahr ausdrücklich darauf hin, dass nur die Feuerwehrleute Pechfackeln mit sich führen dürfen. Für alle anderen Zugteilnehmer ist dies untersagt. Das Mitführen von Hunden ist nicht erlaubt.

Außerdem bittet die Stadtverwaltung die Geschäftsleute an der Zugstrecke, ihre Schaufensterbeleuchtung zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr so zu reduzieren, dass die schönen bunten Laternen der Kinder auch richtig zur Geltung kommen.

Bitburg-Matzen

Freitag, 8. November 2024, 18:00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindehaus

Bitburg-Mötsch

Freitag, 8. November 2024, 18:30 Uhr

Treffpunkt: An der Kirche

Bitburg-Masholder

Samstag, 09. November 2024, 18:00 Uhr

Treffpunkt: Einmündung Brückenstraße/ Ecke Bachstraße

Bitburg-Stahl

Samstag, 16. November 2024, 18:00 Uhr

Treffpunkt: Gemeinschaftshaus

Bitburg-Erdorf

Samstag, 9. November 2024, 18:00 Uhr

Treffpunkt: Bürgerhaus

Weitere Martinszüge in Bitburg:

Darüber hinaus führen wieder einige Kindertagesstätten in diesen Tagen auch noch ihre eigenen,

kleinen Martinszüge durch. Alle Kfz-Fahrer werden um Verständnis für kurzfristige

Beeinträchtigungen gebeten. (Quelle: Stadt Bitburg)